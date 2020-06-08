Жара в столице спадет к праздничным выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице к праздничным выходным спадет жара: в субботу температура опустится до плюс 17–22 градусов. По прогнозам синоптиков, усилятся дожди, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.



"Характер погоды, скорее всего, изменится 12 числа ближе к вечеру, потому что к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, и поэтому начиная с 13 числа у нас уже жара спадет. Прохождение холодного фронта, конечно, будет сопровождаться более сильными грозовыми дождями", – рассказала Позднякова РИА Новости.

По ее словам, в субботу днем ожидается 17–22 градусов тепла, ночью – до 12–17 градусов.

На предстоящей рабочей неделе ожидается до плюс 31 градуса тепла. Также возможны грозы. В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

