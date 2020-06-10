Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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В выходные в городе ожидается существенное понижение температуры, передает RT со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Она рассказала, что погода начнет меняться уже в пятницу с приходом холодного атмосферного фронта. Позднякова отметила, что в первой половине дня столбики термометров дойдут до +27 градусов, однако после обеда ожидается ухудшение погоды: возможны сильные ливневые дожди с грозами.

В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов, ночью – +14... +16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье.

"Температура в воскресенье и понедельник будет хоть и прохладной по нашим меркам, но очень комфортной для отдыха. Потому что солнце будет ярким", – добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода. В частности, ожидается, что теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.

