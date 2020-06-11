В Гидрометцентре рассказали о начале "раннего бархатного сезона" в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стало известно о приходе "раннего бархатного сезона" в столичный регион. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что на фоне повышения температуры воды воздух в регионе станет прохладнее.

"К выходным температура воды будет 20 градусов и выше, но зато понизится температура воздуха. Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что для бархатного сезона характерно примерное равенство температуры воды и воздуха.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 11 июня, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов. При этом в пятницу температура упадет до плюс 25. В субботу ожидается 17–19 градусов, а в воскресенье – от 16 до 21 градуса.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. Сообщалось, что в столице ожидается существенное понижение температуры.