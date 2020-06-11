Температура в Москве в четверг может повторить рекорд 1998 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице 11 июня может подняться выше 30 градусов, повторив рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3, сообщает центр погоды "Фобос".

Как подчеркнули синоптики, характер метеоусловий в четверг изменится не сильно, и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода. При этом вероятны послеполуденные очаговые дожди, грозы и град, передает Агентство "Москва".

Ранее в Гидрометцентре рассказали о начале "раннего бархатного сезона" в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.

Накануне в некоторых районах Москвы начался ливень. Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в предстоящие выходные в городе ожидается существенное понижение температуры. При этом погода начнет портиться уже с пятницы с приходом холодного атмосферного фронта.

По ее словам, во второй половине дня температура начнет стремительно опускаться, также ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов.

