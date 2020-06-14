Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Жаркая, малооблачная погода без осадков установится на европейской территории России до пятницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Синоптик предупредил россиян, что их ждет очередная волна тепла. С приходом антициклона с понедельника в городе начнет стремительно повышаться температура. Во вторник столбики термометров могут дойти до +30 градусов.
"Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды. Температура будет на Европейской территории выше нормы на четыре-пять градусов", – сказал Вильфанд.
Метеоролог добавил, что холодная погода из центра России будет перемещаться постепенно на юго-восток. Там температура будет ниже нормы на два-три градуса. Понижение температуры прогнозируется в Новосибирской, Омской и Томской областях.
Тем временем в воскресенье в городе установится облачная погода без осадков. По данным синоптиков, днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В течение дня будет дуть восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.
Из-за сильного ветра в городе действует желтый уровень погодной опасности. Потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 14:00 15 июня, в области – до 11:00.
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