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Москва 24

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Общество

07:54

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков ожидается в Москве и области в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

"Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области – от плюс 17 до плюс 22 градусов", – уточняется на сайте.

Кроме того, в течение дня будет дуть восточный ветер порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 40 процентов", – дополняют специалисты.

Общая характеристика погоды в воскресенье позволит большинству людей чувствовать себя комфортно. При этом у некоторых метеочувствительных граждан может проявиться склонность к депрессии и тревожности, а также эмоциональная неустойчивость.

Избежать недугов поможет контроль артериального давления. Кроме того, снять напряжение помогут седативные средства растительного происхождения (настойка валерианы, пустырника, мелиссы), а также контрастный душ.

Ранее предупреждение о непогоде в Москве продлили до 15 июня. Желтый уровень погодной опасности был объявлен из-за порывистого ветра.

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