Предупреждение о непогоде в Москве продлили до 15 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве продлили действие предупреждения о желтом уровне погодной опасности. Теперь период его распространения в регионе актуален до обеда 15 июня, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Погода потенциально опасна. Ветер", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в столице предупреждение действует до 14:00 понедельника, в области – до 11:00 того же дня.
Ранее москвичей предупреждали об усилении ветра в ближайшее время. Сообщалось, что его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.
В связи с этим жителям Москвы и области рекомендовали не парковаться под деревьями, а также обходить шаткие конструкции.
Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра