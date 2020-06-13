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Москва 24

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Общество

18:17

Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшее время

общество город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидается усиление ветра. Его порывы могут достичь 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 14 июня в Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В связи с этим жителям Москвы и области рекомендовали не парковаться под деревьями, а также обходить шаткие конструкции.

Ранее москвичей предупреждали о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.

В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра

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