Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидается усиление ветра. Его порывы могут достичь 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 14 июня в Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В связи с этим жителям Москвы и области рекомендовали не парковаться под деревьями, а также обходить шаткие конструкции.

Ранее москвичей предупреждали о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.

В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.