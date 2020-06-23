Жителям столицы пообещали "бодрящую погоду" на время парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 июня утром, в ходе парада Победы, в городе ожидается нежаркая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильных дождей не прогнозируется, передает "Интерфакс".

Он сообщил, что в среду ночью столбики термометров покажут до 12 градусов, а днем воздух прогреется до +25. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, во время парада будет плюс 17-18 градусов, и такая погода станет "бодрящей".

По данным метеоспециалистов, в среду и четверг температура будет близка к многолетним значениям. Однако с пятницы, 26 июня, воздух начнет прогреваться до +30.

"Но длительного продолжения жаркой погоды не прогнозируется, высока вероятность понижения температуры с понедельника", – поделился Вильфанд.

Известно, что парад Победы начнется в 10:00 на Красной площади. 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день перекроют участок Пречистенской набережной.

Кроме того, синоптики предупредили о жаре в столице в выходные. "К нам пришел теплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца", – говорила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.