Жителям столицы пообещали "бодрящую погоду" на время парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
24 июня утром, в ходе парада Победы, в городе ожидается нежаркая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильных дождей не прогнозируется, передает "Интерфакс".
Он сообщил, что в среду ночью столбики термометров покажут до 12 градусов, а днем воздух прогреется до +25. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, во время парада будет плюс 17-18 градусов, и такая погода станет "бодрящей".
По данным метеоспециалистов, в среду и четверг температура будет близка к многолетним значениям. Однако с пятницы, 26 июня, воздух начнет прогреваться до +30.
"Но длительного продолжения жаркой погоды не прогнозируется, высока вероятность понижения температуры с понедельника", – поделился Вильфанд.
Известно, что парад Победы начнется в 10:00 на Красной площади. 24 июня объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день перекроют участок Пречистенской набережной.
Кроме того, синоптики предупредили о жаре в столице в выходные. "К нам пришел теплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца", – говорила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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