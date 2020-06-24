Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: РИА Новости/ Владимир Сергеев

Механизированная колонна прошла по Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Возглавил ее танк Т-34.

Колонна военной техники представлена 49 образцами, 24 из которых участвуют в параде Победы впервые. В частности, это БМП-2М с боевым модулем "Бережок", танки Т-90М "Прорыв-3", танки Т-80БВМ, три модификации бронеавтомобилей из семейства "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронемашины ТОС-1А с огнеметной системой "Солнцепек", БМП "Армата" со сверхзвуковым модулем "Кинжал", бронемашина ЗАК "Деривация ПВО", зенитные системы "Бук-М3" и "Панцирь-СМ", С-350 и другие.

Из техники времен Великой Отечественной войны перед зрителями проехал 31 танк Т-34-85, а также семь противотанковых самоходок СУ-100.

Ранее с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.