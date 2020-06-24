Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в Москве завершился парад Победы. После окончания торжественной части глава государства поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде. Также российский лидер пообщался с ветеранами.

По Красной площади прошли пехоты и военная техника. В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

В нынешнем году на парад в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.