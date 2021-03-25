"Бессмертный полк" в этом году готовится в очном и онлайн-форматах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-форматах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на организаторов памятной акции.

По словам руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артема Хуторского, итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.

Он подчеркнул, что центральный штаб движения, исполком и региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия. Хуторской заверил, что к запуску практически готов проект "Бессмертный полк-онлайн". При этом организаторы готовят обычный формат шествия по улицам и площадям городов и сел России.

"Как бы ни сложилась обстановка, позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", – заключил Хуторской.

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года.

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" России Елена Цунаева уже говорила, что в 2021 году акция может быть организована в двух форматах – онлайн и офлайн.

Она также обратила внимание, что благодаря акции, проводимой в Сети, становится возможным выставить в единый строй всех защитников Отечества, среди которых и те, чьи потомки находятся за рубежом.

В День Победы с 2012 по 2019 годы во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширяется.

В 2020 году акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате. Шествия не было из-за пандемии коронавируса. Парадные расчеты в прошлом году прошли по Красной площади 24 июня.