"Бессмертный полк" в следующем году могут провести в онлайн и офлайн форматах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" России Елена Цунаева сообщила, что в 2021 году акция может быть организована в двух форматах. По ее словам, шествие можно провести в онлайн и офлайн форматах, передает РИА Новости.
"Мы для себя в центральном штабе "Бессмертного полка" будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории", – заявила Цунаева.
Она также обратила внимание, что благодаря акции, проводимой в Сети, становится возможным выставить в единый строй всех защитников Отечества, среди которых и те, чьи потомки находятся за рубежом. "Эта история тоже очень трогательная и правильная", – резюмировала Цунаева.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" в городах страны отменили из-за пандемии коронавируса, акция прошла в режиме онлайн. Решение приняли на онлайн-заседании Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения. Все желающие могли направить фото родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. 9 мая снимки транслировались более чем на 200 медиаэкранах Москвы.
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