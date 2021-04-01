Стартовал всероссийский конкурс на лучшую открытку к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России стартовал конкурс рисунков "Открытка Победы", в рамках которого участники всех возрастов со всей страны представят поздравительные открытки к 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.
"Музей Победы и Почта России запустили всероссийский конкурс рисунков "Открытка Победы". Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Участие в творческом состязании смогут принять и дети, и взрослые. Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители ресурса смогут отправить любую понравившуюся открытку своим близким по электронной почте, заполнив ее собственным текстом поздравления. Лучшие работы определит экспертное жюри и народное голосование, они послужат основой для лимитированной серии праздничных открыток.
"Наборы таких коллекционных открыток победителям пришлет Почта России", – пояснили в пресс-службе.
Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой художественной технике – от акварели и мелков до компьютерной графики и коллажей. Члены жюри оценят оригинальность, творческий замысел и мастерство исполнения открыток. Состязание будет проведено в четырех возрастных категориях – 7–10 лет, 11–14 лет, 15–17 лет и старше 18 лет. Уточняется, что прием заявок продлится до 26 апреля.
"Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля, и до 9 мая жители всех регионов нашей страны смогут проголосовать за любимые рисунки, а также отправить их в онлайн-формате своим близким, чтобы поздравить с праздником. Итоги конкурса будут подведены 12 мая", – рассказали организаторы.
Все участники всероссийского конкурса получат дипломы и благодарности, а победители – наборы коллекционных открыток и другие призы.
Ранее сообщалось, что Музей Победы организовал международный конкурс видеороликов "Шедевры Территории Победы". Прием конкурсных работ продлится до 5 апреля, а уже 6 апреля все ролики будут размещены на сайте музея, где их оценят интернет-пользователи. Зрительское голосование продлится до 9 мая, а его победителей объявят через два дня.
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