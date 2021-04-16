Работу аэропортов Московского региона ограничат из-за подготовки к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аэропорты Московской воздушной зоны в мае 2021 года будут работать с ограничениями в связи с подготовкой воздушной части парада Победы. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В целях обеспечения безопасности полетов 16, 19, 21, 23, 26 апреля будут введены минимальные ограничения на работу (аэропортов. – Прим. ред.)", – объяснили в Росавиации.
Как уточняется, изменения коснутся сразу пяти аэропортов. C 10:55 до 11:20 ограничат работу в Домодедово, с 10:50 до 11:15 – во Внуково, с 10:55 до 11:20 – в Раменском. Кроме того, с 09:50 до 10:40 введут ограничения в аэропорту Калуга, а с 10:55 до 11:20 – в Остафьево.
В начале апреля в подмосковном Алабине уже прошла первая сводная тренировка к параду Победы. В отработке действий парадных расчетов принимали участие пешие колонны и авиация.
В Подмосковье прошла репетиция парада в честь Дня Победы
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