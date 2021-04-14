Организаторы "Бессмертного полка" не планируют переносить шествие

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Организаторы акции "Бессмертный полк" не планируют переносить шествие, сообщает "Интерфакс". Формат акции в ближайшие дни определят власти регионов с учетом эпидемиологической обстановки.
"Шествия в День Победы – это традиция и это такая народная инициатива. Просто в последние годы, с учетом того, что акция приобрела массовый характер и требуются особые меры безопасности, власти активно помогают в организации и проведении", – сказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.
На вопрос о том, рассматривается ли вариант переноса шествия на другую дату из-за коронавируса, она дала отрицательный ответ. Она добавила, что сейчас идет подготовка как к онлайн, так и к офлайн-шествию.
"Скорее всего, в каждом регионе о том, какой формат шествия будет, в каком объеме, решение будут принимать главы регионов, потому что в каждом из них своя ситуация. Времени немного осталось, я думаю, что в ближайшее время будет принято решение. Я думаю, это вопрос ближайших дней", – добавила Цунаева.
Она подчеркнула, что, если власти решат провести традиционное шествие, от онлайн-акции организаторы отказываться не будут.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат проведения "Бессмертного полка" в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарных властей.
Песков подчеркнул, что говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" пока преждевременно.
В 2020 году акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате из-за пандемии.
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