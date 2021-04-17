В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стали известны даты репетиций парада Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства обороны РФ.

В ведомстве заявили, что ночные репетиции парада Победы пройдут 29 апреля и 4 мая.

"Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая", – уточнили в министерстве.

Первая сводная тренировка к параду Победы прошла в подмосковном Алабине в начале апреля. По данным Минобороны, в настоящее время репетиции с участием парадных расчетов и механизированной колонны организовываются три раза в неделю на площадке, имитирующей Красную площадь.

Тренировки в Подмосковье будут проходить до 26 апреля. После этого технику перевезут в Москву.

В параде на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать свыше 12,5 тысячи человек. Кроме того, в маневрах будут задействованы более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.