Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:50

Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню

общество

Фото: depositphotos/obencem

Выбрать подходящую няню для ребенка бывает непросто – при этом необходимо быть готовым к пробному периоду, чтобы посмотреть, как специалист общается с детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса "СберУслуги".

По словам специалистов, подыскивая няню, не стоит пытаться найти "универсального солдата".

"Скорее всего, этот путь приведет вас к разочарованию. Определитесь со своими приоритетами и ответьте на вопрос: кто вам нужен? Это может быть воспитатель, который займется развитием ребенка, или человек с медицинскими знаниями, чтобы следить за здоровьем малыша, а может, просто веселая студентка: с ней ребенку будет легко найти общий язык", – рассказали эксперты.

Кроме того, с будущей няней необходимо назначить встречу. Это может быть знакомство за чашкой кофе или собеседование, главное – встретиться лично. Также заранее нужно составить список вопросов для обсуждения, что позволит понять, что за человек няня, а также какие она имеет представления о воспитании.

"Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней – двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь", – отметили специалисты.

Психическое заболевание, по словам экспертов, можно умело маскировать.

Ранее центр занятости "Моя карьера" запустил программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать