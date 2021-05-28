Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню

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Выбрать подходящую няню для ребенка бывает непросто – при этом необходимо быть готовым к пробному периоду, чтобы посмотреть, как специалист общается с детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса "СберУслуги".

По словам специалистов, подыскивая няню, не стоит пытаться найти "универсального солдата".



"Скорее всего, этот путь приведет вас к разочарованию. Определитесь со своими приоритетами и ответьте на вопрос: кто вам нужен? Это может быть воспитатель, который займется развитием ребенка, или человек с медицинскими знаниями, чтобы следить за здоровьем малыша, а может, просто веселая студентка: с ней ребенку будет легко найти общий язык", – рассказали эксперты.

Кроме того, с будущей няней необходимо назначить встречу. Это может быть знакомство за чашкой кофе или собеседование, главное – встретиться лично. Также заранее нужно составить список вопросов для обсуждения, что позволит понять, что за человек няня, а также какие она имеет представления о воспитании.

"Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней – двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь", – отметили специалисты.

Психическое заболевание, по словам экспертов, можно умело маскировать.

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