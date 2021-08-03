СК проверяет информацию о насилии над ребенком-инвалидом в Севастополе

Фото: телеграм-канал "ЧП Севастополь"

Следователи начали проверку сведений о нанесении побоев девочке-инвалиду в Севастополе, сообщает пресс-служба СК.

В соцсетях появилось видео, на котором женщина, сопровождающая ребенка-инвалида на коляске, грубо с ней обращается и применяет силу, не стесняясь прохожих на улице.

По этому поводу инициирована проверка, в рамках которой дадут оценку действиям гражданки, обстановке в семье, где проживает ребенок-инвалид, а также оказанию ему помощи и содействию со стороны социальных и контролирующих служб.

Ранее столичная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 21 июля 11-летний мальчик сбежал из дома.

После того как ребенка нашла полиция, он пожаловался правоохранителям на избиения со стороны родителей. Позже выяснилось, что отец семейства привязывает своих троих детей к деревьям, заклеивая им рты, оскорбляет, морит голодом и избивает.