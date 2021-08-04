Мужчина избил детей в подъезде в Уфе

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Следственный комитет начал проверку после того, как в подъезде одного из жилых домов в Уфе мужчина избил двух детей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина возле входа в дом бьет мальчика по голове, после чего тот падает. Затем внутри подъезда он ругается с женщиной, за спиной которой стоит девочка, мужчина хватает ее за волосы и отталкивает, в результате чего она ударяется головой об угол стены.

"Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе", – отметили в Следственном комитете Башкирии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: опрашивают родителей, самих детей и очевидцев.

Уточняется, что также планируется провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, а также проверить жилищно-бытовые условия семьи.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина распылила в подростков газ из балончика. Они якобы прогнали ее ребенка с карусели на детской площадке, напали на нее и помяли ее машину.

По данному факту Следственный комитет инициировал проверку.

