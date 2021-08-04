Мужчина избил детей в подъезде в Уфе

16:24
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Следственный комитет начал проверку после того, как в подъезде одного из жилых домов в Уфе мужчина избил двух детей. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина возле входа в дом бьет мальчика по голове, после чего тот падает. Затем внутри подъезда он ругается с женщиной, за спиной которой стоит девочка, мужчина хватает ее за волосы и отталкивает, в результате чего она ударяется головой об угол стены.
"Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе", – отметили в Следственном комитете Башкирии.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: опрашивают родителей, самих детей и очевидцев.
Уточняется, что также планируется провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, а также проверить жилищно-бытовые условия семьи.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина распылила в подростков газ из балончика. Они якобы прогнали ее ребенка с карусели на детской площадке, напали на нее и помяли ее машину.
По данному факту Следственный комитет инициировал проверку.
В Петербурге женщина поругалась с подростками и распылила в них газ из баллончика
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: