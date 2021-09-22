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Соседка рассказала о подростке, которого подозревают в убийстве родителей в Москве

Недетская жестокость. Подростка подозревают в убийстве матери и отца в Москве
происшествия криминал

На северо-востоке столицы задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в расправе над собственными родителями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По предварительной информации, подросток употреблял наркотики. Расскажем все подробности произошедшего.

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Стоял на учете

Убийство произошло 22 сентября в доме на улице Полярной. В одной из квартир нашли тела мужчины и женщины со следами ножевых ранений, рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета по столице.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших. По предварительной информации, молодой человек состоял на учете и систематически принимал наркотические средства.
из сообщения ГСУ СК РФ по Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что за день до убийства парень закончил лечиться в наркологической клинике. Убийство, по предварительной версии, случилось из-за домашнего конфликта, заключил источник.

Подростка доставили в СК на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Фото: moscow.sledcom.ru

"Руки в крови"

Соседка погибших сообщила РЕН ТВ, что в день убийства видела подростка в неадекватном состоянии.

Где-то в 9–10 пришел странный. Я думаю, о боже, опять пьяный. В последнее время он употреблял наркотики, это всем известно.
соседка погибших в квартире на улице Полярной

Полицию на место убийства вызвали соседи после того, как услышали через стену крики, рассказали собеседники сайта "Комсомольской правды".

"Очень громко кричали. Звали на помощь", – поделился с журналистами один из жителей дома.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что полицейские сначала обнаружили трупы мужчины и женщины, а затем увидели их сына, который тоже находился в квартире. Парень якобы был в совершенно невменяемом состоянии.

"Руки в крови. Орудие убийства – кухонный нож – найден тут же", – поведал источник.

Среди соседей семья считалась неблагополучной, утверждают СМИ. Мать подростка якобы выпивала и нигде не работала, отец трудился разнорабочим в одной из коммунальных служб и тоже любил приложиться к спиртному.

По данным "Московского комсомольца", неадекватное поведение сына родители заметили более года назад. После наркотиков подросток якобы становился агрессивным до такой степени, что приходилось вызывать скорую. По информации журналистов, 22 сентября он напал на родителей, когда они спали.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такие люди неисправимы?

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 назвала случай с подозреваемым в убийстве 16-летним подростком запущенным. При систематическом употреблении наркотиков у человека начинается распад личности и сознания, говорит она. В этой ситуации способен помочь только психиатр и специальное лечение, сказала Наумова.

Часто наркоманы обижаются на своих родственников, когда они отправляют зависимых лечиться, а они этого не хотят. И если их недолечили до конца, возникают вспышки гнева и истерики. В подобных случаях получается, что наркоманов рано отпустили из клиники.
Наталья Наумова
детский и семейный психолог

Когда такой пациент попадает домой, психолог советует общаться с ним мягко, сглаживая углы. Такая атмосфера поможет быстрее восстановиться после лечения и ребенку, и семье, отметила эксперт. Кроме того, важно четко следовать назначенной врачами терапии, сказала она.

По словам Наумовой, есть категория людей, у которых предрасположенность к запрещенным веществам можно распознать еще в детском возрасте.

Это в большинстве случаев очень ранимый человек, с истощенной нервной системой. Он чувствует, что не докажет своей правоты, что никому в этом мире не нужен. Плюс генетика. Если в роду уже были люди с алкогольной или наркотической зависимостью, это наследуется.
Наталья Наумова
детский и семейный психолог

"Здесь лучше начать работу со специалистом заранее, чтобы у ребенка в будущем это не проявилось", – советует эксперт.

Как только подросток прорабатывает с психологом свои проблемы и переживания, которые подтолкнули его к употреблению запрещенных веществ, зависимости, как правило, уходят, обратила внимание Наумова. При этом важно, чтобы правильную тактику общения выбрала семья, заявила она.

"С подростком могли разговаривать, но, возможно, он воспринимал слова не как помощь, а как осуждение. Если ребенок воспринимает родителей в штыки, необходимо обратиться к психологу. Он покажет, что родители нажимают на больные места ребенка, сами того не подозревая. Им кажется, что они помогают, а на самом деле вредят и подталкивают подростка к плохой ситуации", – сказала Наумова.

Эксперт добавила, что борьба с зависимостями подростка эффективнее, если психотерапию проходят и его близкие родственники. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенок после общения со специалистом попадает домой и вновь сталкивается с негативом и непониманием со стороны семьи, резюмировала Наумова.

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