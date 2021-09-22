16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве родителей на северо-востоке Москвы

07:24
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Тела супружеской пары с многочисленными колото-резанными ранениями обнаружили в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по городу.
Известно, что тела обнаружили на Полярной улице. По факту случившегося СК завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Позднее был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 16-летний сын погибших. По некоторым данным, подросток состоял на учете и систематически принимал наркотики.
"Подозреваемый доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий", – сообщается в материале.
В данный момент расследование уголовного дела продолжается.
Ранее труп женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружили в подъезде жилого дома на востоке столицы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В рамках предварительного расследования следователям удалось установить личность предполагаемого преступника. Им стал бывший свекр погибшей.
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