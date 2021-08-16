Роженица в Башкирии выбросила из окна роддома чужого младенца

20:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Женщина в роддоме башкирского Стерлитамака после родов выбросила из окна 3-го этажа роддома чужого младенца, ребенок погиб. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
В отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
По данным следствия, инцидент произошел 16 августа около шести часов вечера. Роженица, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая была с ней в одной палате. От полученных травм младенец скончался.
На данный момент организован комплекс следственно-оперативных мероприятий. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак. На данный момент женщина доставлена в отделение полиции, где проводятся следственные действия.
По известным данным, обнаруженный в мусорном баке новорожденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В отношении матери возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.
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