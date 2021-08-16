Женщина, выкинувшая в мусор ребенка, заявила о неготовности воспитывать его

16:17
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мать, которая выбросила в мусорный контейнер в центре Москвы новорожденную дочь, сказала, что была не готова ее воспитывать. Следствие просит арестовать женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
"В ходе допроса женщина сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности. Следствие ходатайствуют перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала она.
Обнаруженный в мусорном баке в Хамовниках новорожденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В отношении матери возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.
Полицейские задержали женщину, выбросившую новорожденного ребенка на помойку
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