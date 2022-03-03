Прокуратура Москвы начала проверку после падения ребенка из окна 11-го этажа

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Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства падения трехлетнего ребенка с 11-го этажа жилого дома на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре рассказали, что сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое. Ему оказывается медицинская помощь в одной из столичных больниц. У ребенка открытая черепно-мозговая травма, разрыв обоих легких и множественный перелом основания и свода черепа.

По предварительным данным, мальчик остался дома без присмотра взрослых. В семье воспитываются еще трое детей 2006, 2013 и 2015 годов рождения. Они так же направлены в медицинское учреждение. По данным СМИ, жилищно-бытовые условия в квартире были организованы ненадлежащим образом.

Ранее сообщалось, что мать выбросила новорожденного ребенка с высоты четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Инцидент случился на Ставропольской улице. По данным прокуратуры, 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна. Младенец смог выжить после падения.