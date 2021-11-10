В анализах детей из санатория в Екатеринбурге выявили грипп А

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В анализах детей из детского санатория "Изоплит" в Екатеринбурге, которые обратились к врачам с признаками инфекции, нашли грипп А, аденовирусы и риновирусы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"При лабораторном обследовании детей на базе ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" выявлены возбудители респираторной группы – грипп А (H3N2), аденовирусы, риновирусы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты исследований материала от персонала показали отрицательный результат.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства. Максимально возможное число отдыхающих было превышено, один воспитатель мог работать сразу с несколькими группами.

Кроме того, охват сотрудников вакцинацией от гриппа составлял всего 78% при необходимых 90%. Также в медорганизации по месту жительства не передавались данные при выписке детей с признаками ОРВИ.

В Екатеринбурге 6–7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребенка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября 2021 года на санаторно-курортном лечении в детском санатории "Изоплит".