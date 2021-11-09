Более 40 детей пожаловались на отравление в санатории Екатеринбурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Екатеринбурге более 40 детей пожаловались на отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

"6–7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребенка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября 2021 года на санаторно-курортном лечении в детском санатории "Изоплит", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При этом проверка Роспотребнадзора уже выявила в санатории нарушения санитарных норм и правил.

Ранее стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. В ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. От отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.