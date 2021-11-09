Более 40 детей пожаловались на отравление в санатории Екатеринбурга

17:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Екатеринбурге более 40 детей пожаловались на отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
"6–7 ноября 2021 года за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 43 ребенка, находившихся в период с 30 октября по 8 ноября 2021 года на санаторно-курортном лечении в детском санатории "Изоплит", – говорится в сообщении.
По данному факту прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При этом проверка Роспотребнадзора уже выявила в санатории нарушения санитарных норм и правил.
Ранее стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. В ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. От отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.
Новости России: число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34
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