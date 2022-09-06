Четыре человека умерли после отравления алкоголем в Оренбургской области

17:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре человека умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает ТАСС.
Следствие установило, что один из жителей села Дмитриевка купил спиртосодержащую жидкость, разлитую в пятилитровую пластиковую тару, имеющую маркировку и этикетку питьевой воды.
Вечером 5 сентября этот гражданин с пятью знакомыми распили указанную жидкость, получив острое алкогольное отравление. В результате 6 сентября четверо из них скончались. Еще двоих пострадавших госпитализировали с отравлением.
Осенью 2021 года в Оренбуржье уже фиксировались случаи массового отравления суррогатным алкоголем. О первых случаях стало известно 7 октября. В ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. Позднее следователи и полиция обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел.
По данным следствия, в результате употребления суррогатного алкоголя с 6 по 18 октября пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из которых 34 скончались. Правоохранители провели обыски в местах хранения, розлива и реализации суррогата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: