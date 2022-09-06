Четыре человека умерли после отравления алкоголем в Оренбургской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре человека умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что один из жителей села Дмитриевка купил спиртосодержащую жидкость, разлитую в пятилитровую пластиковую тару, имеющую маркировку и этикетку питьевой воды.

Вечером 5 сентября этот гражданин с пятью знакомыми распили указанную жидкость, получив острое алкогольное отравление. В результате 6 сентября четверо из них скончались. Еще двоих пострадавших госпитализировали с отравлением.

Осенью 2021 года в Оренбуржье уже фиксировались случаи массового отравления суррогатным алкоголем. О первых случаях стало известно 7 октября. В ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. Позднее следователи и полиция обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел.

По данным следствия, в результате употребления суррогатного алкоголя с 6 по 18 октября пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах Оренбургской области, из которых 34 скончались. Правоохранители провели обыски в местах хранения, розлива и реализации суррогата.