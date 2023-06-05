В Нижегородской области изъяли партию опасного алкоголя на оптовом складе

Фото: МВД Медиа/пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижегородской области установили оптовый склад, где находилась партия алкогольной продукции, из-за употребления которой в других регионах погибли несколько человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Данную партию изъяли. Полиция проверяет места продажи и хранения таких напитков, как "Мохито Мистер Сидр", "Шампанское Мистер Сидр", "Сакура Мистер Сидр", "Пиноколада Мистер Сидр", "Гранат-малина Мистер Сидр".

Жителей Нижегородской области призвали не приобретать алкогольный напиток под маркой "Мистер Сидр" с разными вкусами.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении граждан в Самарской и Ульяновской областях в центральный аппарат ведомства.

Также управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области появилась 5 июня. Отмечалось, что все пострадавшие и погибшие приобретали сидр в местных магазинах "Территория пива". Продукцию в магазин привозили из Красноглинского района Самарской области.

После употребления алкогольного напитка скончались 16 человек, пострадали 35. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины.

Также были выявлены случаи отравления в Удмуртии, госпитализированы молодой человек и женщина.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к произошедшему.



Полицейские задержали фуру с сомнительной алкогольной продукцией в Самарской области