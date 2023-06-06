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Роспотребнадзор не обнаружил метил в сидре, которым отравились в Ульяновской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Региональное управление Роспотребнадзора не обнаружило метиловый спирт в пробах алкогольного напитка, которым, предположительно, отравились жители Ульяновской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления ведомства Елена Дубовицкая.
"По предварительным данным, напиток не имеет превышения содержания метанола", – цитирует ее "Интерфакс".
На наличие метилового спирта специалисты отобрали и исследовали три пробы с сидром марки "Мистер сидр". Также образцы исследуют на содержание тяжелых металлов и солей.
Дубовицкая обратила внимание, что при обнаружении продукции в одном из магазинов необходимых документов на нее не было.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева, в свою очередь, сообщила, что состояние госпитализированных в Ульяновской области оценивается от среднего до тяжелого. Состояние беременной и двух несовершеннолетних находится в положительной динамике.
Однако в крови жителей Нижегородской области, которые до этого также употребляли напиток марки, выявили метанол, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол", – написал он в своем телеграм-канале.
Вместе с тем Никитин заявил о готовности оказать содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек на продажу алкогольной продукции марки "Мистер сидр".
О массовых случаях отравления сидром марки "Мистер сидр" в разных регионах России стало известно накануне. Первые пострадали жители Ульяновской области. Там продукцию марки реализовали в магазинах "Территория пива", куда ее завозили из Красноглинского района Самарской области.
Согласно последним данным, отравление после употребления напитка диагностировали у 51 человека, 18 из них погибли. Еще две женщины не выжили после отравления в Самарской области.
По факту произошедшего в регионах возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать дела о расследовании случаев отравления в центральный аппарат ведомства для всестороннего и объективного изучения.
В Нижегородской области зафиксировали первые смерти от отравления
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