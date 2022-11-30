В России могут установить минимальную розничную цену на вино

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Минфин РФ предложил установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина. По информации газеты "Известия", она может составить менее 239 рублей.

Таким образом, ведомство хочет расширить механизм минимальной розничной цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию. Сейчас в России установлены МРЦ на водку, виски, коньяк, ром и другие крепкие напитки, а также на игристые вина и шампанское. Введение минимальной цены на пиво обсуждают уже несколько лет, при этом на вино такого минимума нет.

Минфин периодически высчитывают минимумы, то есть индексирует цены на алкогольную продукцию. Это происходит с учетом многих факторов, в том числе себестоимости напитков, а также наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.

Крупнейшие производители поддерживают появление МРЦ для тихих вин. Сейчас игристое стоит не меньше 169 рублей, но Минфин готовится повысить самую низкую цену до 239 рублей.

По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, минимум на тихое вино должен учитывать возможности покупателей. В регионах средняя стоимость напитка в магазинах составляет 250–257 рублей.

Как отметил генеральный директор компании "Мое вино" Арсен Карапетян, на рынке сложилась противоречивая ситуация, когда обсуждается повышение минимальной розничной цены на шампанское и игристые вина, а на тихие ее вообще нет.

Он считает, что минимальная цена на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую эксперт предлагает установить.

В октябре министерство финансов представило законопроект, согласно которому предлагается повысить минимальную стоимость закупки и продажи игристого вина в России. Предложение ведомства вызвано повышением ставок акциза, инфляцией и ростом затрат на производство.

По данным статьи 193 Налогового кодекса, ставка акциза на указанный вид алкогольной продукции в 2022 году выросла с 41 до 43 рублей за литр. В 2023 году ставку планируют проиндексировать до 45 рублей.

Отмечалось, что цены на данный вид алкогольной продукции рассчитываются в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на 2023 год. По данным Минэкономразвития, он составит 5,5%. В случае принятия законопроекта он вступит в силу в России с 1 января 2023 года.

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