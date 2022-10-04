Минимальные цены на продажу и закупку игристого вина могут повысить в РФ

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Министерство финансов представило законопроект, согласно которому предлагается повысить минимальную стоимость закупки и продажи игристого вина в России. Законопроект размещен на портале проектов нормативных и правовых актов.

Предложение ведомства вызвано повышением ставок акциза, инфляцией и ростом затрат на производство. По данным статьи 193 Налогового кодекса, ставка акциза на указанный вид алкогольной продукции в 2022 году выросла с 41 до 43 рублей за литр. В 2023 году ставку планируют проиндексировать до 45 рублей.

Из законопроекта Минфина следует, что минимальная ставка на закупку продукции у организаций, поставляющих ее по лицензии на производство, хранение и поставки произведенной продукции, у крестьянских (фермерских) хозяйств, у индивидуальных производителей, у аграриев, а также минимальные цены на поставки этой продукции организациями или аграриями должна быть установлена в размере 166 рублей за 0,75 литра.

Минимальная цена на закупку игристого вина у организаций, поставляющих его по лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции организациями, закупившими игристое вино у других организаций или аграриев, должна составить 199 рублей за 0,75 литра.

Кроме того, проект ведомства предполагает установить минимальную стоимость продажи игристого вина в рознице в размере 239 рублей за 0,75 литра. В 2020 стоимость за указанный объем составляла 169 рублей.

Отмечается, что цены на данный вид алкогольной продукции рассчитываются в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на 2023 год. По данным Минэкономразвития он составит 5,5%.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу в России с 1 января 2023 года.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что перед новогодними праздниками стоимость алкогольных напитков может вырасти не более чем на 10%.

По ее словам, это связано с сопутствующими материалами, например пробками, препаратами для брожения и специальными емкостями. Лебединская добавила, что на российском рынке игристые вина представлены в соотношении 50 на 50, часть из которых отечественного производства, а другая – зарубежного.



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