Ассоциация производителей сидра предложила установить на него в РФ минимальную цену

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Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра и производители аналогичных напитков выступили с просьбой к президенту России Владимиру Путину установить минимальную розничную цену на сидр. Об этом сообщают "Ведомости".

Подписи под документом поставили 40 компаний-производителей сидра. Они просят установить минимальную цену не менее чем в 100 рублей за литр.

Одна из инициаторов обращения Елена Тюткина заявляет, что подобная мера является вынужденной, но необходимой. По ее словам, повышение цены хотя бы до 150 рублей за литр сделает невыгодным производство контрафактной и дешевой продукции.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 71,4 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории России. Эту работу они проводили совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования.

Впервые о случаях массового отравления алкогольным напитком стало известно 5 июня. Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Всего в России пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. 35 человек погибли от алкогольного отравления.