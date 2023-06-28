Врач рассказала, какими инфекциями можно заразиться на пляже

На популярных у отдыхающих на Бали пляжах обнаружили кишечную палочку. По данным исследователей, люди рискуют заразиться ей во время купания или при употреблении морепродуктов, не прошедших тепловую обработку. Разбираемся, какие еще заболевания подстерегают на пляже.



Пляжная бактерия

Базирующаяся на Бали некоммерческая организация Yayasan Bali Bersih провела исследование качества воды на двух популярных пляжах острова – Петитенгет в Семиньяке и Бату Болонг в Чангу. Выяснилось, что в образцах есть кишечная палочка (Escherichia coli или E-coli).

Примечательно, что существует много штаммов E-coli, большинство из них безвредны для людей. Однако некоторые могут вызвать пищевое отравление, пневмонию и инфекцию мочевыводящих путей. Причина заражения воды бактерией – продукты жизнедеятельности человека.

Отдыхающие рискуют заразиться кишечной палочкой во время купания, в том числе занятий серфингом. Кроме того, при употреблении морепродуктов, не подвергавшихся тепловой обработке.



Как не испортить отдых?

Самые частые инфекции, которыми можно заразиться на пляже, – ротавирус, энтеровирус и кишечная палочка. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.

По словам специалиста, жаркий климат – благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов. Их развитию могут способствовать сточные воды, которые попадают в море, и большое количество людей на пляже. Причем, если купаться ближе к берегу, шансы получить заразиться увеличиваются.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Заражение может происходить из-за заглатывания воды или если на теле есть ранки. Самые частые недуги, которые можно привезти с морского пляжа, — ротавирус, энтеровирус, кишечная палочка. Все они будут вызывать симптоматику кишечного расстройства: диарею, рвоту, температуру, что в дальнейшем может привести к обезвоживанию.

Еще одна опасность, которая может поджидать на пляже, помимо бактерий и вирусов, – содержание нитритов и фосфатов в воде.



"Они могут попасть на пляж вместе со сточными водами, могут накапливаться водорослями. Когда происходит цветение, уровень загрязнения повышается. Все это тоже может привести к отравлению", – объяснила Артемьева.

Чтобы защитить себя от подобных заболеваний, важно отдыхать в местах, разрешенных для купания. В таких зонах, как правило, вода проходит необходимые проверки. При этом лучше избегать сильно загруженных пляжей и не заходить в воду, если она цветет, порекомендовала врач.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук После купания важно сходить в душ и промыть чистой водой кожные покровы. Нужно следить, чтобы после похода на пляж не было высыпаний, зуда. Однако некоторые заболевания могут дать симптоматику только через две-три недели. При первых признаках важно обратиться к врачу.

Кроме того, лучше не брать с собой камни и ракушки с пляжа. Они омываются водой и тоже могут быть переносчиком бактерий и вирусов.

