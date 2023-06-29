СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере в Приамурье

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Следователи Амурской области возбудили уголовное дело после отравления детей в лагере "Белые горы". Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

"Следователем регионального СК России принято к производству уголовное дело об отравлении детей в лагере", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 28 по 29 июня сотрудники лагеря нарушили санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло отравление 86 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Осмотр медиков показал, что сейчас здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

После произошедшего в лагере взяли пробы. Место происшествия осмотрели, а находящуюся в лагере документацию изъяли. Деятельность учреждения была приостановлена по решению Роспотребнадзора.

Речь идет о лагере, расположенном в Бурейском районе Амурской области. До этого сообщалось, что с жалобами на симптомы отравления к медикам обратились 70 пребывающих в лагере. Всего в там отдыхали 273 несовершеннолетних.

Роспотребнадзор в свою очередь выяснил, что причиной отравления детей стала норовирусная инфекция. Дети, по данным ведомства, заболели из-за троих сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки инфекции и занимались приготовлением пищи.



70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье