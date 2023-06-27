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19:16

Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор бизнесмену по делу об отравлении более 90 детей в 2018 году

Фото: depositphotos/andreyuu

Мосгорсуд отменил приговор Станиславу Подолю, который ранее был признан виновным в деле об отравлении 91 ребенка некачественным маслом в столичном детском саду в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что вердикт по делу был вынесен еще 20 февраля этого года, мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. Тем не менее 30 июня Мосгорсуд решил вернуть дело в Перовский районный суд города для повторного рассмотрения.

По версии следствия, Подоль, будучи гендиректором агромолкомбината "Рязанский" и зная об антисанитарных условиях на предприятии, организовал выпуск сливочного масла. Продукцию он поставлял компании, которая занималась организацией питания детских садов и школ ВАО Москвы.

В результате в декабре 2018 года некачественной продукцией отравился 91 ребенок. Дети перенесли и один взрослый перенесли кишечные заболевания, а один ребенок – бактериальную инфекцию.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление воспитанников гимназии № 92. Сообщалось, что школьники почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова во время празднования выпускного.

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