Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:36

Происшествия

Семь человек в детской спортивной школе в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев

В детской спортивной школе "Тея" в Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено 7 случаев острой кишечной инфекции", – говорится в сообщении.

Порядка пяти случаев были выявлены после осмотра детей, тренеров и сопровождающих лиц. Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию помещений и пищеблока, а также мест общего пользования.

Ранее подростки в Первоуральске отравились алкоголем. В организме пострадавших выявили разное количество этанола. Восемь человек уже выписали из больницы.

Число госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика