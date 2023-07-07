14:36Происшествия
Семь человек в детской спортивной школе в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев
В детской спортивной школе "Тея" в Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено 7 случаев острой кишечной инфекции", – говорится в сообщении.
Порядка пяти случаев были выявлены после осмотра детей, тренеров и сопровождающих лиц. Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию помещений и пищеблока, а также мест общего пользования.
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