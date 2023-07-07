Семь человек в детской спортивной школе в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев

В детской спортивной школе "Тея" в Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено 7 случаев острой кишечной инфекции", – говорится в сообщении.

Порядка пяти случаев были выявлены после осмотра детей, тренеров и сопровождающих лиц. Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию помещений и пищеблока, а также мест общего пользования.

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