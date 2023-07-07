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14:05

Происшествия

Установлена личность девушки, купившей алкоголь подросткам на Урале

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Установлена личность девушки, купившей алкоголь подросткам под Первоуральском, которым они отравились, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В настоящее время девушку допрашивают следователи. По последним данным регионального Минздрава, из больницы выписали уже восемь детей. Двое детей продолжают лечение.

Как ранее сообщали следователи, дети получили доступ к алкоголю благодаря 20-летней знакомой, которая приобрела напитки. На месте распития спиртного были обнаружены бутылки из-под водки, коньяка и пива.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе выяснения обстоятельств установили, что никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Следователи начали проверку по уголовной статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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