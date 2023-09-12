В тувинской школе отравились 45 человек

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В школе Кызыла 45 человек пожаловались на острую кишечную инфекцию. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Он добавил, что уже шесть человек были доставлены в больницу: пять школьников и один взрослый.

"Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе № 18 в Кызыле", – сообщил он.

Днем 7 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении вспышки острой кишечной инфекции в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга. На тот момент от отравления пострадали 17 человек, из них три ребенка попали в реанимацию.

В ведомстве добавили, что в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые входят обследование сотрудников школы и организатора питания (АО "Комбинат питания "Кировский"), а также контактных учащихся.

После этого Роспотребнадзор сообщил, что число пострадавших от отравления увеличилось до 56. По информации пресс-службы, в инфекционной больнице в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии сейчас лежат 25 человек, включая 22 учеников школы.

Как сообщает Роспотребнадзор, у 13 заболевших школьников диагностировали сальмонеллу. В связи с этим учебный процесс в образовательном учреждении приостановили.

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