12 сентября, 15:55Общество
В тувинской школе отравились 45 человек
Фото: 123RF/semiglass
В школе Кызыла 45 человек пожаловались на острую кишечную инфекцию. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
Он добавил, что уже шесть человек были доставлены в больницу: пять школьников и один взрослый.
"Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе № 18 в Кызыле", – сообщил он.
Днем 7 сентября Роспотребнадзор сообщил о выявлении вспышки острой кишечной инфекции в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга. На тот момент от отравления пострадали 17 человек, из них три ребенка попали в реанимацию.
В ведомстве добавили, что в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые входят обследование сотрудников школы и организатора питания (АО "Комбинат питания "Кировский"), а также контактных учащихся.
После этого Роспотребнадзор сообщил, что число пострадавших от отравления увеличилось до 56. По информации пресс-службы, в инфекционной больнице в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии сейчас лежат 25 человек, включая 22 учеников школы.
Как сообщает Роспотребнадзор, у 13 заболевших школьников диагностировали сальмонеллу. В связи с этим учебный процесс в образовательном учреждении приостановили.
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