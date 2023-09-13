13 сентября, 14:53Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после массового отравления детей в Кызыле
Фото: depositphotos/irinabal18
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления школьников в Республике Тыва. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.
По данному факту следственными органами ведомства по Республике Тыва была начата проверка.
"В настоящий момент известно, что 5 человек госпитализированы, среди них – 4 школьника, а также один работник пищеблока. Информация о других пострадавших проверяется", – говорится в сообщении.
Исполнение распоряжения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Сутками ранее стало известно, что в школе Кызыла 45 человек пожаловались на острую кишечную инфекцию. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг уточнял, что инцидент произошел в школе № 18.
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