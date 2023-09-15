Число отравившихся посетителей кафе в Чувашии выросло до 15 человек

Фото: vk.com/sushistik_kanash

После посещения кафе "Сушистик" в Канаше в Чувашии 14 человек, среди которых 7 детей, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Еще один гражданин от госпитализации отказался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

До этого управление Роспотребнадзора по республике сообщало о 10 заболевших, в том числе 6 детях.

"В Канашскую центральную районную больницу обратились 15 человек с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе в городе Канаш. <...> Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет", – отметили в региональном Минздраве.

Сотрудники ведомства добавили, что в рамках произошедшего были отобраны пробы биологического материала, их отправили на лабораторные исследования. Также ведется наблюдение за гражданами, которые контактировали с госпитализированными.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии отметили, что по факту произошедшего проводится эпидрасследование, работа заведения была приостановлена.

Ранее сообщалось, что в школе Кызыла 45 человек пожаловались на острую кишечную инфекцию. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления учеников школы. По последним данным, были госпитализированы 7 человек.

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.



"Московский патруль": СК РФ не выявил признаков отравления арбузом у умершей москвички