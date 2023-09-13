Генпрокуратуру и Роспотребнадзор попросили проверить производителей готовой еды

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Генпрокуратуру и Роспотребнадзор попросили проверить все фирмы в России по производству и доставке готовой еды. Об этом сообщает газета "Известия".

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила такое обращения после происшествия в Петербурге, где продукцией "Грин Бокс" отравились более 200 человек. Общественники заявили, что бизнес пользуется мораторием на внеплановые проверки и из-за роста цен экономит.

Количество таких отравлений в стране за год удвоилось, считают в ОПИ. Президент "Опоры России" Александр Калинин рассказал, что сервис в общепите объективно стал хуже. Однако, отметил он, это не повод для внеплановых ревизий бизнеса.

Проверку хотят провести на соблюдение требований СанПин, в том числе по выполнению норм по хранению продукции. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в своем письме уточнил, что в РФ ухудшается обстановка с защищенностью потребителей в сфере общепита. Согласно его статистике, за восемь месяцев 2023 года количество случаев отравлений в России удвоилось (с 860 до более чем 1 600).

Ранее стало известно, что павильон "Шаурма Тандыр", где после употребления их продукции один из посетителей отравился, опечатали в Москве. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали ряд нарушений, касающихся санитарных правил.

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