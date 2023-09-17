Роспотребнадзор приостановил работу бассейна в Сергиевом Посаде после отравления детей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Бассейн в фитнес-центре в Сергиевом Посаде временно закрыли после случаев отравления детей хлором. Роспотребнадзор по Московской области рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области выясняет обстоятельства происшествия в фитнес-центре в городе Сергиев Посад. Деятельность бассейна приостановлена", – говорится в публикации.

В свою очередь, Главное следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом говорится в аккаунте ведомства.

Ранее трое несовершеннолетних были госпитализированы с симптомами отравления после купания в бассейне в фитнес-центре в Сергиевом Посаде. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Предварительно было установлено, что причиной плохого самочувствия пациентов стало "токсическое действие паров хлора".

В ходе проверки будет дана оценка действиям работников фитнес-центра. Специалисты считают, что большая концентрация хлора могла поступить в воду из-за поломки насосно-циркулирующего оборудования.



Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде