Прокуратура проведет проверку в связи с отравлением детей в бассейне в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Трое несовершеннолетних попали в больницу с отравлением после купания в бассейне в фитнес-центре в Сергиевом Посаде. Прокуратура Московской области рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожная в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание", – говорится в публикации.

Детям потребовалась госпитализация. Как отмечает надзорное ведомство, предварительно установлено, что причиной плохого самочувствия пациентов стало "токсическое действие паров хлора".

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства случившегося, а затем принять необходимые меры. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка действиям работников фитнес-центра. Специалисты считают, что большая концентрация хлора могла поступить в воду из-за поломки насосно-циркулирующего оборудования.

Ранее тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне на одной из баз отдыха в Тюменской области, троих из них госпитализировали. Управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом главка СК по региону ведется проверка. В частности, прокурор региона Владислав Московских поручил организовать проверку по факту оказания медпомощи детям. Прокуратура пообещала установить обстоятельства и причины случившегося.



Девять детей попали в больницу в Омске после посещения бассейна