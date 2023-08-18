Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

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Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне на одной из баз отдыха в Тюменской области. Троих из них госпитализировали, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

Управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование.

"В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой помощи осмотрено тринадцать несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения забрали в больницу.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом главка Следственного комитета по региону ведется проверка. В частности, прокурор региона Владислав Московских поручил организовать проверку по факту оказания медпомощи детям. Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося.

При наличии оснований в регионе примут все необходимые меры.

По факту отравления детей также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, руководитель следственного управления СКР по региону Александр Кубляков поручил изъять документацию и изучить видеозапись, добавила пресс-служба СУ СК РФ. Роспотребнадзор взял пробы воды из бассейна.

Ранее десять учеников московской спортивной школы были госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" в Сочи. Они прибыли в санаторий 12 августа в количестве 23 человек, в том числе 14 детей 2009 и 2008 годов рождения и семь сопровождаемых тренеров.

После посещения сауны и бассейна 17 августа у детей появились жалобы на кашель, недомогание и слабость.

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