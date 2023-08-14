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Роспотребнадзор выявил ротавирусную инфекцию в детском лагере в Нижнем Новгороде
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор после ухудшения самочувствия нескольких детей, отдыхавших в лагере "Костер" в Нижнем Новгороде, выявил в учреждении ротавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
"После поступления информации об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Костер" Выксунского района сотрудники управления Роспотребнадзора выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря", – говорится в сообщении.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора отобрали смывы внешней среды, а также провели забор проб воды и пищевых продуктов. По результатам проверок работу одного из корпусов лагеря приостановили.
В настоящее время очаг инфекции локализован. Детское учреждение осуществляет работу в штатном режиме.
До этого Роспотребнадзор приостановил работу лагеря "Юность" в Удмуртии. Там отравились 17 детей, употреблявших водопроводную воду, которая не соответствовала требованиям безопасности.
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