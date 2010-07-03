"Джокер" собрал в США рекордные 93,5 млн долларов

Фото: depositphotos/danr13
Американский фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли собрал в первые выходные проката в США 93,5 миллиона долларов, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Картина стала самой прибыльной по итогам первого уикенда из всех фильмов, выпускавшихся когда-либо в октябре. В международном прокате "Джокер" собрал более 140 миллионов долларов.
В России фильм о главном антагонисте Бэтмена возглавил прокат в выходные, собрав около 664 миллионов рублей.
Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале, где фильм получил Гран-при "Золотой лев".
Фильм рассказывает историю злодея Джокера. Он живет в Готэме с пожилой матерью, которая прикована к постели из-за заболевания. Джокер мечтает стать известным комиком на телевидении. Однако жестокость окружающих меняет его.
Во время показов "Джокера" в США для обеспечения мер безопасности привели в повышенную готовность полицию и армию. Как сообщалось, правоохранители обнаружили на одном из кинофорумов данные о планах нападения на зрителей в Оклахоме и Техасе.
Полиция опасается повторения событий 2012 года. Тогда на премьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды" в кино произошло массовое убийство. В зал вошел мужчина в форме сотрудника штурмовой группы, в бронежилете и противогазе. Поначалу зрители решили, что это розыгрыш, и не стали беспокоиться по этому поводу. Однако мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 12 человек, а 60 были ранены.
Безопасность на премьере "Джокера" в США обеспечивала полиция
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: