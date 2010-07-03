"Джокер" собрал в США рекордные 93,5 млн долларов

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Американский фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли собрал в первые выходные проката в США 93,5 миллиона долларов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Картина стала самой прибыльной по итогам первого уикенда из всех фильмов, выпускавшихся когда-либо в октябре. В международном прокате "Джокер" собрал более 140 миллионов долларов.

В России фильм о главном антагонисте Бэтмена возглавил прокат в выходные, собрав около 664 миллионов рублей.

Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале, где фильм получил Гран-при "Золотой лев".

Фильм рассказывает историю злодея Джокера. Он живет в Готэме с пожилой матерью, которая прикована к постели из-за заболевания. Джокер мечтает стать известным комиком на телевидении. Однако жестокость окружающих меняет его.

Во время показов "Джокера" в США для обеспечения мер безопасности привели в повышенную готовность полицию и армию. Как сообщалось, правоохранители обнаружили на одном из кинофорумов данные о планах нападения на зрителей в Оклахоме и Техасе.

Полиция опасается повторения событий 2012 года. Тогда на премьере фильма "Темный рыцарь. Возрождение легенды" в кино произошло массовое убийство. В зал вошел мужчина в форме сотрудника штурмовой группы, в бронежилете и противогазе. Поначалу зрители решили, что это розыгрыш, и не стали беспокоиться по этому поводу. Однако мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 12 человек, а 60 были ранены.

