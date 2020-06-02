Футболисты "Челси" преклонили колено в память о гибели Джорджа Флойда

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Футболисты лондонского "Челси" преклонили колено в память о погибшем при задержании полицией США афроамериканце Джордже Флойде. Соответствующее фото опубликовали в официальном микроблоге клуба в Twitter.

Игроки и тренеры команды перед началом тренировки выстроились в форме латинской буквы H в качестве послания всему человечеству и поддержки движения Black Lives Matter.

Флешмоб солидарности с чернокожим сообществом США проходит по всему миру. Его участники публикуют в соцсетях вместо фото один черный фон.

Беспорядки в США начались после убийства Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.

В Вашингтоне в связи с беспорядками ввели комендантский час. Он будет действовать еще двое суток. Также власти ввели комендантский час в Нью-Йорке.