Технику для парада разместят на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Площадка для размещения военной техники, которую задействуют в параде Победы на Красной площади, разместится в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом ТАСС рассказали в министерстве обороны России.

"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в заявлении представителей Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на данной площадке разместится свыше 400 единиц военной техники. Так, размер площадки составит свыше 9 гектаров. Уточняется, что там предусмотрели склады военно-технического имущества.

Парад Победы состоится в городе 24 июня. Этот день установлен нерабочим на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 14 июня из-за репетиции данного парада. Не получится проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд.