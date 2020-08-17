Москвичей порадуют бесплатным кофе и билетом в кино

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Оператор мобильной связи Tele2 запустил новую волну проекта "Понедельники Tele2", в рамках которого клиенты смогут получать различные подарки от партнеров сотовой связи.

В набор подарков входят бесплатный кофе в "Макдоналдс", скидки на поездку на такси от Gett, билеты в кино от сети "КАРО" и блюда из любимых кафе. Эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора "Больше".

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 августа по 14 сентября. Абоненты имеют право воспользоваться всеми подарками сразу. Для получения услуги необходимо активировать промокод в приложении "Мой Tele2".

"Быть нашим абонентом не только выгодно, но и приятно. С помощью проекта "Понедельники Tele2" мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный. Понедельник больше не "день тяжелый" для многих пользователей Tele2", – рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин добавил, что подобные акции действуют для абонентов компании не первый год. По его словам, в рамках акции клиенты получают не просто подарок, а "по-настоящему уникальные услуги, направленные на повышение качества жизни каждого клиента".

В проекте принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск и другие города. Всего воспользоваться подарками могут 28 регионов страны. Акция доступна для абонентов с тарифами "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Везде онлайн", "Игровой", "Премиум" и другими. Ознакомиться с полным списком тарифов, участвующих в акции, можно на сайте проекта.

В июле компания Tele2 составила рейтинг активности абонентов на популярных пляжах Московского региона за два летних месяца. На первое место вышло Можайское водохранилище, где клиенты оператора скачали и отправили 134 терабайта данных. На втором месте расположились Пироговское и Клязьминское водохранилища, на третьем – Люберецкие карьеры.

В целом компания за лето зафиксировала рост потребления дата-услуг на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают увеличение показателей с началом отпусков.

